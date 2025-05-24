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24 мая, 11:45

Спорт

В "Лужниках" проходит финал спортивного сезона московских школ

В "Лужниках" проходит финал спортивного сезона московских школ

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В столице проходит масштабный фестиваль школьного спорта – итоги спортивного учебного года подводят 24 мая в "Лужниках". На площадках собрались свыше 25 тысяч участников: школьники, студенты колледжей, педагоги и тренеры.

В программе – соревнования по различным видам спорта, эстафеты, сдача нормативов ГТО, мастер-классы от олимпийских чемпионов, реалити-шоу и интерактивные зоны. Победителей наградят в течение дня, также определят лучшие школьные и студенческие спортивные клубы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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