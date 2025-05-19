На Ярославском вокзале с 26 мая изменится схема прохода к пригородным поездам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Ярославском вокзале с 26 мая будет изменена схема прохода к пригородным поездам, которые отправляются с путей 1А – 3. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

К пригородным поездам можно будет попасть только через досмотровые зоны в здании вокзала. В МЖД уточнили, что данные пути в основном используются для приема и отправки поездов дальнего следования, пригородные же составы отправляются с них в вечернее время в час пик.

Нововведения связаны с требованиями Федерального закона "О транспортной безопасности".



Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

"С новой схемой прохода пассажиры смогут познакомиться на специальных плакатах. Также информация об изменениях будет звучать на Ярославском вокзале и в пригородных поездах", – рассказали в МЖД.

При этом для пассажиров пригородных поездов, которые отправляются с других путей, схема прохода не поменяется. В прежнем режиме осуществляется и выход с платформ.

Между тем с 17 мая в центре Москвы временно изменилась схема движения трамваев. Теперь нельзя проехать на трамвае от Павелецкого вокзала до метро "Чистые пруды". Из-за этого рельсовый транспорт пойдет по другим маршрутам.

Кроме того, трамваи маршрута № 3 следуют от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская". При этом маршруты № 39 и А объединены в единый маршрут № 39+А. Пассажиры трамваев могут проехать от метро "Университет" через Павелецкий вокзал и до метро "Пролетарская" и МЦД Калитники.

Ограничения связаны со строительством новой трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова. У метро "Чистые пруды" начинается присоединение нового участка к существующим путям.