МЖД установила суточный рекорд: 2,71 млн пассажиров 16 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московская железная дорога (МЖД) 16 мая установила суточный рекорд, перевезя 2,71 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В МЖД отметили, что 2,62 миллиона пассажиров перевезли пригородные поезда и 87,7 тысячи – дальнего следования, превысив предыдущий рекорд в 2,68 миллиона человек от 27 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится с 19 мая по 28 июля из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры.

Отмечается, что часть электричек МЦД-3 отменят на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково. Вместе с тем ряд поездов проследует укороченным маршрутом. Кроме того, 19 мая часть составов на участке Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте.