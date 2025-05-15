График поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится с 19 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится с 19 мая по 28 июля из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).

Часть электричек МЦД-3 отменят на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково, а ряд поездов проследует укороченным маршрутом. Также 19 мая часть составов на участке Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте.

С изменениями в расписании поездов пассажиры могут ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте МТППК в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении поездов на МДЦ-4. В апреле 2025 года на диаметр вышли семь новейших составов "Иволга 4.0". Завершить замену поездов на МЦД-4 планируется в летний период. По словам Собянина, на сегодняшний день число обновленных составов возросло до 30.

Новые поезда отличаются увеличенной вместимостью и могут перевозить почти на 100 пассажиров больше. Еще одним отличительным признаком стало удобное расположение кнопок открытия дверей.

