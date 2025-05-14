Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения трамваев временно изменится в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Изменения связаны со строительством новой трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова. У метро "Чистые пруды" начинается присоединение нового участка к существующим путям", – говорится в сообщении.

Ограничения продлятся 2 недели. С 17 мая нельзя будет проехать на трамвае от Павелецкого вокзала до метро "Чистые пруды". Из-за этого рельсовый транспорт пойдет по другим маршрутам.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Трамваи маршрута № 3 проследуют от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская". При этом маршруты № 39 и А объединятся в единый маршрут № 39+А. Пассажиры трамваев смогут проехать от метро "Университет" через Павелецкий вокзал и до метро "Пролетарская" и МЦД Калитники.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На временно закрытом участке вместо трамваев будет ходить автобус 913, его маршрут был продлен от Павелецкого вокзала до "Чистых прудов". Также горожан призвали использовать автобусы м3, м3к, м7, е70 и метрополитен.

Новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова соединит существующие пути и свяжет между собой 19 районов Москвы, рассказывал ранее Сергей Собянин. Линия, в частности, позволит соединить трамвайными путями Площадь трех вокзалов и Павелецкий вокзал. Достроить ее планируется до конца 2025 года.

