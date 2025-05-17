На трассе М4 "Дон" введут кратковременные ограничения движения в ночь на 23 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на 23 мая на трассе М4 "Дон" введут временные ограничения для проведения строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Автодор".

Уточняется, что на строящейся региональной дороге ЮЛА будут проводиться работы по монтажу пролетных строений путепровода. В связи с этим с 00:00 до 02:00 на 25 километре трассы М4 "Дон" движение транспорта будут приостанавливать на 15 минут. Автомобилистов призвали к внимательности и соблюдению ПДД.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в Москве изменится 18 мая из-за велогонок и полумарафона. Например, из-за проведения велогонки "Cyclingrace: Крылатские" нельзя будет проехать по Крылатской улице. В частности, ограничения затронут участок от дома 2А до остановки "Дворец ледового спорта" с 08:00 до 15:00.

Кроме того, проведение 28-го Зеленоградского полумарафона в этот же день повлечет за собой закрытие движения для транспорта в ЗелАО.