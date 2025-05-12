Сезонные тарифы повышены по "дачным" направлениям на М-11

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Сезонные тарифы выросли с 12 мая на участке с 15-го по 58-й километр трассы М-11. Об этом сказано на сайте Северо-Западной концессионной компании (СЗКК).

Увеличение стоимости проезда по трассе затронет тех автомобилистов, которые совершают поездки на выходных по "дачным" маршрутам. Например, на участке от МКАД до Зеленограда цена проезда в период с пятницы по субботу составит 800 рублей вместо 750, до ЦКАД – 1,2 тысячи рублей вместо 1,1 тысячи, до Солнечногорска – 1,6 тысячи рублей вместо 1,4 тысячи.

Ознакомиться с измененными тарифами можно на сайте компании. Данные корректировки в стоимости будут действовать до 19 октября. В СЗКК объяснили, что повысили цены "для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге".

При этом, как указали в компании, стоимость проезда для легковых машин в рабочие дни, кроме пятницы, осталась без изменений.

Ранее "Автодор" повысил стоимость проезда по платным трассам в связи с ежегодной индексацией тарифов и абонементов. В среднем цена за километр пути по дорогам выросла в соответствии с уровнем инфляции.

Проезд по М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток" для транспортных средств первой категории увеличился на 360, 320 и 344 рубля соответственно. Стоимость составила 4 610, 3 550 и 4 825 рублей. Помимо этого, на многих платных участках по-прежнему будут действовать абонементы на проезд.

