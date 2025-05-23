Движение транспорт перекроют на Ильинке 24 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение для автотранспорта будет перекрыто в субботу, 24 мая, на участке улицы Ильинки в связи с проведением концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ограничение будет введено с 09:00 до 22:00, оно затронет участок улицы от Биржевой площади до дома 5 на Красной площади. Кроме того, на этом же участке будет временно запрещена парковка с 00:01 24 мая до окончания мероприятия.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршрут с учетом указанных изменений.

Ранее сообщалось, что набережные и улицы в центре Москвы будут перекрыты 22–25 мая из-за проведения полумарафона "Забег.РФ".

Водители не смогут проехать с 00:01 22 мая до 06:00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а также с 20:00 23 мая до 06:00 25 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.