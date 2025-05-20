Улицы и набережные в центре Москвы перекроют из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Набережные и улицы в центре Москвы будут перекрыты 22–25 мая из-за проведения полумарафона "Забег.РФ". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Водители не смогут проехать с 00:01 22 мая до 06:00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а также с 20:00 23 мая до 06:00 25 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Кроме того, движение ограничат 24 мая с 05:00 до 21:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварке и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки. В этот же день с 08:00 до 14:30 будет заблокирован проезд по Малому Москворецкому мосту, до 15:00 – по улице Большой Ордынке, до 15:30 – по улицам Большой Полянке, Житной и Мытной.

Нельзя будет проехать 24 мая с 08:00 до 16:00 по Садовому кольцу на участке от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, а также по дублеру внешней стороны Новинского бульвара от улицы Новый Арбат до Смоленской площади и по съездам с улицы Остоженки в направлении Зубовского бульвара.

Помимо этого, 24 мая с 08:30 до 13:30 будет перекрыта Смоленская улица, а с 09:00 до 13:30 – Смоленская, Фрунзенская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные. Также водители не смогут проехать с 09:00 до 16:00 по Крымскому проезду, до 19:30 – по Пречистенской и Кремлевской набережным, а до 20:30 – по Москворецкой набережной.

Более того, автомобилистов предупредили, что на тех улицах и набережных, где вводятся ограничения, нельзя будет припарковать свои транспортные средства. Эта мера будет действовать в период с 00:01 24 мая до окончания мероприятия.

При этом 24 мая в период с 00:01 до 15:00 будет организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевских переулках, а также в Большом Толмачевском и 1-м Казачьем переулках. Там также нельзя будет парковать свои автомобили. В этот же день с 08:00 до 15:00 водителям предоставят возможность свернуть направо с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1, по Валовой улице.

В связи с введением временных ограничений водителей попросили заранее планировать маршрут и быть внимательнее.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее автомобилистов предупреждали, что одна полоса на участках дороги Кронштадтского бульвара будет недоступна для движения с 13 мая по 18 июля. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.

