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23 мая, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

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Сергей Собянин сообщил, что 31 мая и 1 июня в столице состоится сразу несколько масштабных спортивных мероприятий.

В "Лужниках" отметят День Московского спорта: на 20 площадках пройдут мастер-классы, турниры и фан-встречи, а для детей оборудуют специальные зоны с беговелами. Вечером начнется Ночь Московского спорта.

На следующий день, 1 июня, в "Лужниках" соберутся более 800 команд в рамках Всероссийского дня футбола. Пройдут профессиональные и любительские турниры, финал Кубка Московского спорта "Кожаный мяч" и церемония открытия финала Кубка России по футболу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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