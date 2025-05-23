Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

Сергей Собянин сообщил, что 31 мая и 1 июня в столице состоится сразу несколько масштабных спортивных мероприятий.

В "Лужниках" отметят День Московского спорта: на 20 площадках пройдут мастер-классы, турниры и фан-встречи, а для детей оборудуют специальные зоны с беговелами. Вечером начнется Ночь Московского спорта.

На следующий день, 1 июня, в "Лужниках" соберутся более 800 команд в рамках Всероссийского дня футбола. Пройдут профессиональные и любительские турниры, финал Кубка Московского спорта "Кожаный мяч" и церемония открытия финала Кубка России по футболу.

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