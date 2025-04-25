Москва заключила 28 тыс контрактов с региональными поставщиками

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Заказчики из Москвы с января по март 2025 года заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов. Их общая сумма составила 114,2 миллиарда рублей, рассказала заммэра, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Около трети от всех государственных контрактов в рамках федерального закона № 44-ФЗ Москва заключает с предпринимателями из регионов. <…> По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контрактов с региональными поставщиками вырос почти на 60%", – пояснила вице-мэр.

По ее словам, чаще всего столичные госучреждения заказывали медицинские, строительные и хозяйственные товары, а также образовательные услуги, средства связи и электронику. Контракты на почти 50 миллиардов рублей были заключены на столичном портале поставщиков.

Как уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, ключевыми регионами – поставщиками стали Московская область, Санкт-Петербург, Рязанская область, Краснодарский край и Свердловская область.

"С ними было заключено почти 60% от общего числа контрактов – 16,4 тысячи на сумму 43,6 миллиарда рублей", – добавил Пуртов.

Ранее сообщалось, что объем закупок на столичном портале поставщиков за первый квартал 2025 года превысил 25,5 миллиарда рублей. Всего за три месяца этого года проведено 136,5 тысячи процедур.

При этом больше всего заказчиков интересовали образовательные и медицинские услуги, средства связи и электроника. Объем таких закупок составил 317,5 миллиона, 158,6 миллиона и 98,2 миллиона рублей соответственно.

