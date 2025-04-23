Средний срок оплаты госконтрактов бизнесу в Москве сократился до 4 рабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве за три года уменьшился более чем на 40% средний срок оплаты по государственным контрактам. В настоящее время он составляет четыре рабочих дня, рассказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Этого удалось достичь благодаря эффективной работе контрактной системы и высокому уровню цифровизации процессов. Теперь предприниматели быстрее получают денежные средства за поставленные товары и выполненные работы и услуги, что способствует еще большему вовлечению бизнеса в госзаказ", – поделилась заммэра Москвы.

Багреева отметила, что в первом квартале текущего года столичные власти подписали с поставщиками контракты на 345,3 миллиарда рублей, что превышает показатель первого квартала 2022 года более чем на 60%.

В свою очередь, руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что уменьшение основных этапов закупочного цикла стимулирует внедрение удобных электронных сервисов и типовой документации. По его словам, ускорение данных процессов увеличивает уровень вовлеченности бизнесменов в работу с госзаказом.

"На сегодняшний день на одного заказчика в контрактной системе столицы приходится 24 поставщика, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и дает возможность государственным и муниципальным учреждениям оперативно получать качественные товары, работы и услуги", – заключил Пуртов.

Ранее сообщалось, что столичные государственные и муниципальные организации заключили около 380 тысяч контрактов на сумму 1,7 триллиона рублей в рамках Федерального закона № 44 в прошлом году, тем самым повысив объем госзакупок на 10%.

При этом в 2024 году каждый третий контракт был заключен с поставщиками из других российских регионов. Это предоставляет возможность другим предпринимателям расширять географию.

