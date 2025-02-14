Объем госзакупок Москвы вырос на 10% в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные государственные и муниципальные организации заключили около 380 тысяч контрактов на сумму 1,7 триллиона рублей в рамках Федерального закона № 44 в прошлом году, тем самым повысив объем госзакупок на 10%. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"Чаще всего столичные заказчики приобретали строительные работы, медицинские товары, услуги по организации питания в больницах, школах и детских садах, а также оборудование и спецтехнику для дорожных и коммунальных служб. Общий объем контрактов по этим категориям превысил 800 миллиардов рублей", – сказала она.

В 2024 году каждый третий контракт был заключен с поставщиками из других российских регионов. Это предоставляет возможность другим предпринимателям расширять географию. Вместе с тем столичные заказчики могут получить доступ к большему количеству предложений. В свою очередь, это позволяет гарантированно обеспечить оперативные потребности и уменьшить расходы на закупки.

"Москва развивает межрегиональное сотрудничество в сфере госзаказа. Наиболее активно столичные заказчики в прошлом году работали с поставщиками из Московской области: объем таких закупок превысил 140 миллиардов рублей", – отметил глава департамента по конкурентной политике города Кирилл Пуртов.

С предпринимателями из Санкт-Петербурга были заключены контракты на 76 миллиардов рублей, из Ярославской области – на 63 миллиарда, из Владимирской области – на 14,2 миллиарда и из Рязанской области – на 8,8 миллиарда.

При этом объем столичных закупок у малого бизнеса за прошлый год составил примерно 640 миллиардов рублей, что на 52% выше значения 2023 года. Чаще всего Москва приобретала у малого бизнеса медицинские товары, услуги по организации питания и строительные работы. Самой популярной категорией закупок стали малая спецтехника для работников ЖКХ и элементы благоустройства города.

