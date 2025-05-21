Средства ПВО сбили за ночь 127 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ вечером 20 мая и в ночь на 21 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего беспилотников было уничтожено над Брянской, Орловской и Курской областями – 41, 37 и 31 дрон соответственно. Помимо этого, шесть БПЛА сбили над Московским регионом, пять – над Владимирской областью, три – над Рязанской областью, а также по одному беспилотнику над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Каких-либо разрушений на земле также не выявлено.

В Орловской области также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Оперативные службы продолжают проверки на местах падения БПЛА.

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