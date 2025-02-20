Собянин: Москва заключила порядка 30 офсетных контрактов с 2017 года

С 2017 года Москва заключила порядка 30 офсетных контрактов. По 9 из них уже начались поставки продукции. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что по офсетному контракту инвесторы за свой счет создают или модернизируют производства, а город обязуется приобретать их товары. Суммарно по такому принципу в Москве создадут свыше 8 тысяч рабочих мест. Совокупный объем закупок составит более 625 миллиардов рублей.

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