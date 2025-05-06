Столичный стилист назвал участие в проекте "Лето в Москве" уникальным опытом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Лето в Москве" предоставляет предпринимателям возможность организовывать мероприятия на городских площадках. Это стало уникальным опытом, рассказал Агентству "Москва" стилист, владелец салона красоты Дмитрий Винокуров.

"Это однозначно было очень интересное мероприятие. Я предложил в свое время именно показать в парках на открытой площадке мастер-класс. Наша команда вместе выступила на Никитском бульваре и показала мастер-класс для прохожих. Это вызвало большой интерес, потому что для многих важно, как правильно мыть голову, как ухаживать, как сушить волосы, как увлажнять их", – сказал он.

По словам стилиста, такой опыт сближает аудиторию и предпринимателей. Также Винокуров назвал Москву одним из самых комфортных городов мира, в котором есть высокий уровень сервиса. Он отметил, что все мастера имеют профобразование и владеют последними технологиями, поэтому они выше других.

"Еще такой девиз, я всегда его говорю: красота города во многом зависит и от стилистов, от парикмахеров, которые делают красоту для этих женщин и мужчин. Потому что они выходят в общество с нашим видением, с нашей экспертизой", – заключил стилист.

Проект "Лето в Москве" второй год подряд объединяет бизнес и горожан. В этом году с 1 июня предприниматели смогут рассказать о себе благодаря спецпроекту "Время возможностей". В прошлом сезоне более 1,1 тысячи предпринимателей стали частью масштабного городского проекта. Они проводили мастер-классы, устраивали концерты, занятия по йоге, семейные активности, создавали атмосферу праздника.