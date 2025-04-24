Предпринимателям рассказали, как стать партнером проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городской проект "Лето в Москве" становится для столичных предпринимателей возможностью заявить о себе. Бизнес может провести мастер-классы, экскурсии по центру столицы, тренировки по зумбе, концерты, привлекая новых клиентов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам предпринимателей, участие в масштабных московских спецпроектах увеличивает продажи и способствует появлению лояльной аудитории. В рамках нового сезона проекта "Лето в Москве" бизнес может организовать точки продажи своей продукции, провести мероприятие и возвести собственную площадку.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте проекта, а эксперты оргкомитета проконсультируют их и предложат идеи.

Для бизнеса доступны площадки в разных столичных районах, среди которых самые популярные места у горожан и туристов и общественные пространства. Предприниматели могут выбрать территории городских усадеб, фестивальные площадки "Московских сезонов" и павильоны проекта "Сделано в Москве".

С 20 мая физические лица и представители малого бизнеса получат возможность забронировать площадку на сайте mos.ru в сервисе "Все на улицу!".

Маркет "Сделано в Москве" охватит 14 городских туристических мест летом 2025 года. Он представит 11 концепций арт-павильонов в виде реалистичных объектов. Маркет будет находиться на Гоголевском и Цветном бульваре, Ходынском Поле и Трубной площади. Также новые павильоны установят и на Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, Рождественке и Болотной площади.

