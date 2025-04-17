Столичных предпринимателей пригласили принять участие в проекте "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичных предпринимателей пригласили принять участие в новом сезоне проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"В прошлом году в рамках проекта прошла 131 тысяча мероприятий, их посетили более 38 миллионов москвичей и туристов. Мы видим интерес как горожан, так и бизнеса к проекту "Лето в Москве", – отметил председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

По его словам, предприниматели смогут заявить о себе, интегрироваться в места притяжения москвичей и туристов. Также компании могут заручиться поддержкой города для развития своего дела.

Как подчеркнул замглавы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин, предпринимателей приглашают организовать свои мероприятия на разных площадках Москвы. Те бизнесмены, которые хотят провести активность на своей площадке, могут стать частью спецпроекта "Время возможностей". В его рамках предприниматели предлагают горожанам и гостям Москвы бонусы, подарки, скидки, тематические и творческие мастер-классы, лекции, тренировки и другое.

Летом откроется и маркет проекта "Сделано в Москве", который охватит 14 площадок города, куда вошли "Шахматная фигура", "Ягода", "Автобус", "Самовар", "Холодильник", "Ракета" и другие. Маркет будет располагаться на популярных улицах и площадках, среди которых Гоголевский бульвар, деловой центр "Москва-Сити", Цветной бульвар, парк "Ходынское поле" и Трубная площадь.

Кроме того, новые концепции арт-павильонов можно будет найти на Арбате и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, Рождественке и Болотной площади. Там будет представлена продукция производителей сезонной одежды и аксессуаров, косметики, сладостей и чая, декора для дома, детских игрушек и книг.

"У нас уже есть успешный опыт реализации фестиваля "Лето в Москве": в прошлом году мы вместе провели его, сделав город еще более красивым. Этот опыт позволит сейчас получить еще больше положительных откликов от москвичей и представителей бизнес-сообщества", – указал основатель бренда "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

По словам основателя бренда Katya Erokhina Екатерины Ерохиной, ее компания стала частью проекта недавно. Однако она уже смогла получить информационную поддержку в социальных сетях и СМИ, благодаря чему компании удалось увеличить трафик на сайт и продажи.

Проект "Лето в Москве" стартует 1 июня. Он объединит все события будущего летнего сезона, куда войдут фестивали "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена и эпохи", а также "Усадьбы Москвы" и "Москва на волне. Рыбная неделя".

На протяжении трех месяцев ежедневно во всех округах и районах Москвы будут проводиться благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Многие из них – бесплатные и будут проходить на свежем воздухе.

