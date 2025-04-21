Проект "Сделано в Москве" представит 11 арт-павильонов летом 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Маркет "Сделано в Москве" охватит 14 городских туристических мест летом 2025 года. Он представит 11 концепций арт-павильонов в виде реалистичных объектов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Маркет будет находиться на Гоголевском и Цветном бульваре, Ходынском поле и Трубной площади. Также новые павильоны установят и на Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, Рождественке и Болотной площади.

В павильонах можно будет приобрести продукцию участников "Сделано в Москве". В их числе одежда и аксессуары, косметика, детские игрушки, товары для дома, продукты питания и другое.

Флагманской площадкой станет Болотная площадь, где будут продаваться товары столичных производителей, играть музыка и проводиться лекции и тематические мастер-классы.

Вместе с тем проект открыл отбор предпринимателей в рамках проекта "Лето в Москве". Более 700 столичных брендов представят свыше 70 тысяч товаров. Отбор будет проходить до середины мая.

В рамках проекта "Сделано в Москве" бренды также могут проводить мастер-классы, дегустации, промоакции и выступления спикеров. Участниками мероприятий могут стать самозанятые, индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства и крупный бизнес.

Проект "Лето в Москве" стартует 1 июня. Он объединит все события будущего летнего сезона, куда войдут фестивали "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена и эпохи", а также "Усадьбы Москвы" и "Москва на волне. Рыбная неделя".

На протяжении трех месяцев ежедневно во всех округах и районах Москвы будут проводиться благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Многие из них – бесплатные и будут проходить на свежем воздухе.

