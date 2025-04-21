Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд руб за первый квартал 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем городских закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) составил 106,1 миллиарда рублей в первом квартале текущего года, что на 26% выше аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказала глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Представители малого бизнеса активно участвуют в важных для Москвы проектах: занимаются благоустройством города, строят дороги и объекты социальной инфраструктуры, обеспечивают медикаментами больницы, снабжают школы и детские сады продуктами", – подчеркнула она.

По словам Багреевой, чаще всего Москва закупала у СМП услуги по обустройству пространств, лекарства, работы по ремонту зданий, обслуживанию инженерных и информационных систем.

Правительство Москвы постоянно совершенствует систему таких закупок, благодаря чему небольшим компаниям становится легче заключить соглашения с городом. С 2022 года закупки, объем которых составляет до 20 миллиардов рублей, проводятся только среди СМП, срок оплаты был сокращен с 15 до 7 дней.



"Москва активно развивает сотрудничество с субъектами малого предпринимательства в системе государственного заказа. За последние 20 лет общая сумма контрактов, заключенных с малым бизнесом, превысила 3 триллиона рублей", – указал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как он добавил, столичный объем госзакупок увеличился более чем в 100 раз, почти до 640 миллиардов рублей в прошлом году.

Ранее город смог сэкономить 13,8 миллиарда рублей за первый квартал 2025 года благодаря применению технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов или договоров в системе госзакупок.

Изначальная сумма закупок по 499 заключениям составила 224,8 миллиарда рублей, но ее удалось снизить. Экспертиза НМЦК является инструментом, который помогает городу оптимизировать расходы бюджета и способствует формированию у госзаказчиков навыков обоснованного ценообразования.

