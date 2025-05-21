21 мая, 07:15Транспорт
В России могут официально разрешить овербукинг билетов на самолеты
Российским авиакомпаниям могут официально разрешить продавать больше билетов, чем мест в салоне самолета. Пока так называемый овербукинг не запрещен, но и не разрешен. Поправки в законодательство в настоящее время обсуждают в Минтрансе.
Предполагается, что искусственно повышать загрузку будет позволено только на рейсах, которые вылетают не реже двух раз в сутки. Кроме того, будет предусмотрена обязательная компенсация для пассажиров, не попавших на свой рейс.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.