В России могут официально разрешить овербукинг билетов на самолеты

Российским авиакомпаниям могут официально разрешить продавать больше билетов, чем мест в салоне самолета. Пока так называемый овербукинг не запрещен, но и не разрешен. Поправки в законодательство в настоящее время обсуждают в Минтрансе.

Предполагается, что искусственно повышать загрузку будет позволено только на рейсах, которые вылетают не реже двух раз в сутки. Кроме того, будет предусмотрена обязательная компенсация для пассажиров, не попавших на свой рейс.

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