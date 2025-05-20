Новости регионов: в Новосибирске на ходу загорелся автомобиль

В Новосибирске прошедшей ночью автомобиль внезапно загорелся прямо на ходу у жилого дома. По предварительным данным, водитель получил ожоги. Причины возгорания пока неизвестны, обстоятельства выясняют спецслужбы.

В Амурской области на оживленную трассу вышел медведь. Зверь свободно передвигался по проезжей части и даже пытался бросаться на машины. Очевидцы вызвали егерей, однако до их приезда хищник успел скрыться в лесу.

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