В Госдуме предложили ужесточить требования к "наливайкам"

В Госдуме готовят ограничения для так называемых "наливаек". Планируется запретить размещать по одному адресу кафе и розничный магазин со слабым алкоголем на полках. "Парламентская газета" пишет, что законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время.

В законе уже установлено, что под одной крышей не место магазину спиртного и заведению общепита с лицензией на торговлю алкоголя. Но на данный момент под действие нормы не подпадают торговые точки, деятельность которых не лицензируется.

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