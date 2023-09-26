Заболеваемость COVID-19 в РФ увеличилась на 22,3% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За неделю с 18 по 24 сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 22,3% по сравнению с предшествующей неделей. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рост числа инфицирований зафиксирован в 74 субъектах страны. Причем в 14 из этих регионов, заболеваемость выше, чем в среднем по стране.

На прошлой неделе госпитализация потребовалась 2 328 пациентам с COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 10 327 человек. Между тем скончались от последствий инфекции 24 человека.

В последний месяц в России стала быстро расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, только за неделю с 11 по 17 сентября число инфицирований увеличилось в 1,5 раза – на 48%.

В Роспотребнадзоре объяснили тенденцию сезонным характером коронавируса. Оснований для введения жестких ограничений на фоне распространения инфекции в ведомстве не увидели.



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