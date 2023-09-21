Врач объяснил, могут ли продукты питания защитить от коронавируса

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Мнение о том, что некоторые продукты питания могут помочь организму бороться с COVID-19 благодаря уровню pH, является неверным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-терапевта и иммунолога Владислава Жемчугова.

По словам эксперта, у коронавируса отсутствует уровень pH, так как он является частицей. Поэтому употребление продуктов с разной кислотно-щелочной средой (лимон, чеснок, манго, авокадо и мандарины), никак не помогут защитить человека от коронавируса.

Кроме того, как утверждает специалист, включение вышеперечисленных продуктов в рацион не может изменить pH крови, клеток или тканей. Врач добавил, что измерения в показателях pH используются только по отношению к растворам на водной основе.

Жемчугов отметил, что защититься от COVID-19 можно лишь соблюдая правила личной гигиены, удерживая положенную дистанцию между людьми и надевая маски в местах скопления людей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что при нынешнем подъеме заболеваемости коронавирусом фиксируется небольшое количество госпитализаций.

Глава ведомства также призвала россиян отправляться на вакцинацию от COVID-19 и гриппа, соблюдать меры профилактики.

До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что вводить ограничения в стране из-за увеличения числа заболевших коронавирусом пока не собираются.

За неделю в России обнаружили примерно 11,5 тысячи случаев заболевших COVID-19, но рост в ведомстве объясняют сезонностью. Граждан призывают соблюдать меры профилактики.

Заболеваемость COVID-19 выросла в России почти на 50% за неделю