В Роспотребнадзоре не увидели оснований для введения жестких ограничений из-за COVID-19

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Оснований для введения в России жестких ограничений из-за коронавируса нет, и они вряд ли появятся в этом сезоне, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, речь в том числе идет о тотальном масочном режиме. Он подчеркнул, что жестких ограничительных мероприятий не предвидится, учитывая ту ситуацию, что РФ уже не наивна в отношении коронавирусной инфекции.

Ранее Минфин России возобновил ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, с 19 сентября стало обязательным ношение медицинской маски или респиратора. Помимо этого, нужно соблюдать социальное дистанцирование, в лифте могут находиться не более двух-трех человек одновременно.

Антиковидные меры вернули и в Аппарате российского правительства. Ограничения связаны с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. До этого в Доме правительства РФ вернули масочный режим.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что основания для введения масочного режима в РФ нет, однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения. Ведомство порекомендовало пользоваться антисептиками для рук.

Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в РФ за последнюю неделю