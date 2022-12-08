Роспотребнадзор начал проверку возможной контрафактной Coca-Cola в магазинах Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

В Роспотребнадзоре заявили о старте проверочных мероприятий в связи с информацией о продажах газированных напитков Coca-Cola в некоторых магазинах Москвы и области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

До этого в соцсетях распространилась информация, согласно которой в некоторых столичных магазинах продается подозрительная Coca-Cola.

"В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток. Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что с 5 декабря в РФ работает горячая линия по безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. Специалисты ведомства расскажут в том числе и о напитках, помогут выставить претензии в сторону того или иного магазина.

Обратиться можно по номеру телефона 8 (800) 555-49-43.

Компания Coca-Cola приняла решение приостановить работу в России в марте 2022 года. Также сообщалось, что напитки не будут завозить в РФ с помощью системы параллельного импорта.



В РФ начали продавать поддельную Coca-Cola

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