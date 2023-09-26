Собянин: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

За последние 10 лет количество точек подключения Wi-Fi на улицах Москвы увеличилось до 25 тысяч. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Московской городской сети Wi-Fi – 10 лет. За эти годы она стала одной из самых крупных и разветвленных сетей беспроводного интернета в мире. <...> В этом году количество точек достигло почти 25 тысяч", – написал мэр.

Он напомнил, что первая в городе общественная точка доступа Wi-Fi появилась в 2013 году на Фрунзенской набережной. Затем их стали оборудовать в парках и студенческих общежитиях, в 2016 году они появились в центре Москвы, а еще спустя год – в библиотеках и культурных учреждениях.

По словам градоначальника, сегодня основной трафик городской интернет-сети приходится на общежития. Также к Wi-Fi часто подключаются в центре города и парках, например, на Манежной площади, Никитском бульваре, в парке "Кузьминки-Люблино" и Парке Горького.

Одна из особенностей столичной сети Wi-Fi заключается в том, что при перемещении по городу она требует повторных подключений. Узнать, где расположены все городские точки Wi-Fi, можно с помощью специальной карты.

Ранее стало известно, что все московские школы подключили к единой сети Wi-Fi. Для этого было установлено порядка 70 тысяч точек доступа. Чтобы подсоединиться к такой сети, ученикам необходимо ввести данные учетной записи mos.ru.

