Городским Wi-Fi на вокзалах и автостанциях воспользовались 350 тысяч раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатным городским Wi-Fi на автовокзалах, автостанциях и речных вокзалах столицы воспользовались около 350 тысяч раз с начала этого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подключиться к интернету можно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, Центральном автовокзале, на Северном и Южном речных вокзалах, а также на автостанциях Варшавская и Орехово.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, бесплатный городской Wi-Fi – это удобный и востребованный у пассажиров сервис.

"Помимо быстрого интернета, перед отправлением здесь всегда можно воспользоваться комфортными залами ожидания, зарядить телефон и посидеть в кафе. Московские речные и автовокзалы сегодня – одни из лучших в Европе по уровню обслуживания пассажиров", – отметил он.

Ликсутов добавил, что с открытием автовокзала Красногвардейский в этом году будет полностью выполнена задача Сергея Собянина по обновлению всех автостанций.

Глава проекта "Городской вайфай" московского департамента информационных технологий Александр Харитонов сообщил, что только с начала года к сети Moscow_WiFi_Free на территории указанных транспортных объектов подключились уже около девяти тысяч москвичей.

"Востребованность сервиса растет благодаря удобной авторизации и высокой скорости, которую обеспечивает около 70 хот-спотов. Это позволяет тысячам людей в любой момент получать необходимую информацию и с комфортом проводить время в ожидании поездки", – добавил он.

Ранее сообщалось, что компания МТС до конца 2023 года отключит в пределах ЦКАД сеть мобильной связи третьего поколения (3G) на частотах 2100 мегагерц стандарта UMTS 2100 и переведет работу оставшихся базовых станций в современный стандарт LTE.

До этого эксперты международной компании Ookla назвали лучшего оператора по скорости мобильного интернета и покрытию сети в России.