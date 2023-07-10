Эксперты назвали лучшего оператора по скорости мобильного интернета и покрытию сети

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Мобильная сеть "МегаФон" признана лучшей в России по покрытию и скорости мобильного интернета в 2023 году, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на итоги исследования международной компании Ookla.

Отмечается, что исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия, и Ookla проанализировала 5 миллионов замеров с 1 миллиона различных устройств.

По скорости мобильного интернета "МегаФон" сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет, отмечают в пресс-службе. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мб/с, а скорость загрузки данных – 9,71 Мб/с.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучали наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100 на 100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиарда замеров, полученных от 2 миллионов уникальных устройств. "МегаФон" стал лидером по этому показателю второй год подряд, говорится в сообщении.

По словам технического директора "МегаФона" Алексея Титова, в связи с тем, что за прошедший год выросло потребление трафика, в компании активно работали над качеством связи и теперь абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента.

"Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть", – сказал Титов.

Он также добавил, что в компании оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%.

Ранее отмечалось, что интернет-трафик в мессенджерах вырос в три раза за первые четыре месяца по сравнению с прошлым годом. Сообщается, что свое лидерство укрепил Telegram, трафик в этом мессенджере увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. В WhatsApp трафик вырос на 86%, замыкает тройку Viber, интерес к которому вырос на 12%.