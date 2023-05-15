Соцсеть "ВКонтакте" установила рекорд по числу пользователей

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Соцсеть "ВКонтакте" увеличила среднюю месячную аудиторию в России до 81,5 миллиона пользователей. Об этом сообщается в аналитике на сайте компании VK.

Согласно опубликованным данным, выручка компании выросла на 39,5% год к году, до 27,3 миллиарда рублей. Это случилось из-за роста дохода от онлайн-рекламы на 67%, до 16,3 миллиарда рублей, в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Кроме того, за указанный период доходы ключевого сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" увеличились на 47%, до 21,5 миллиарда рублей. При этом средняя дневная аудитория также выросла до 52,3 миллиона человек. Это стало причиной увеличения доходов на 49% в первом квартале 2023 года.

На рост выручки также повлияла платформа "Дзен", которую компания купила в сентябре 2022-го. Дневная аудитория сервиса составила 32,5 миллиона человек, а средняя дневная – 17,2 миллиона. Вместе с этим средняя месячная аудитория соцсети "Одноклассники" за этот период достигла 37 миллионов пользователей.

Ранее стало известно, что VK планирует представить собственную интернет-платформу для знакомств. Особенностью разработки станет то, что пользователям приложения не нужно будет идентифицироваться через соцсеть "ВКонтакте" по аналогии с "VK Знакомствами".