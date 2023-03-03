Эксперты назвали оператора с самой высокой скоростью мобильного интернета на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"МегаФон" обеспечил пользователей самой высокой скоростью мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на данные исследования агентства TelecomDaily.

"Абоненты могут смотреть видео в высоком качестве, проводить трансляции, а также звонить при помощи технологии VoLTE (передача голоса через сеть 4G. – Прим. ред.) во время поездок на новой линии", – отмечает пресс-служба.

Специалисты агентства TelecomDaily провели тестирование на протяжении 70 километров тоннелей БКЛ, используя сим-карты всех операторов "большой четверки". Замеры проводились при максимальной и минимальной нагрузке. В ходе тестирования эксперты выявили у "МегаФона" лучшую среди других операторов среднюю скорость загрузки – 160 Мб/с.

"МегаФон" заранее подготовил сеть на БКЛ, учитывая возможную нагрузку, и обеспечил своих клиентов качественной связью на всех перегонах и платформах на скорости до 300 Мб/с, отмечает пресс-служба мобильного оператора.

Кроме того, абоненты на всей протяженности БКЛ могут пользоваться технологией VoLTE. Она позволяет разговаривать по телефону и одновременно использовать мобильный интернет, например, отправлять файлы в мессенджерах.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций большого кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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