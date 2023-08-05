Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в восьми спортивных учреждениях Москвы

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Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в восьми спортивных учреждениях столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя проекта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александра Харитонова, город продолжает развивать сеть бесплатного Wi-Fi в учреждениях спорта для комфорта и удобства посетителей. На сегодняшний день к городской сети Wi-Fi подключено уже свыше 20 таких учреждений.

Бесплатный интернет заработал в футбольном манеже "Олимп" Московской футбольной академии, физкультурно-оздоровительном комплексе "Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва", физкультурно-оздоровительном комплексе Московского среднего специального училища олимпийского резерва №2, в спортивных комплексах "Восточный" и "Дом спорта", на стадионе "Первомайский", а также в ледовых центрах "Созвездие" и "Метеор" Московской академии хоккея.

Там установили 79 точек доступа к беспроводному интернету.

Ранее сообщалось, что более 750 московских учреждений культуры подключены к городской сети Wi-Fi. Городская сеть допускает единовременное подключение к ней до 150 тысяч человек. Подобная возможность особенно важна для учреждений культуры, которые ежедневно посещают тысячи жителей и гостей столицы.

В столичных музеях работают 443 точки доступа к Wi-Fi, в 21 кинотеатре – 100 точек доступа, в 357 библиотеках – 2,3 тысячи точек доступа, в парках – более 1 000 точек доступа, более чем в 300 районных культурных центрах – свыше 1,6 тысячи точек.

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