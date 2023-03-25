Более 750 столичных учреждений культуры подключены к городской сети Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 750 московских учреждений культуры подключены к городской сети Wi-Fi. Об этом сообщил руководитель проекта "Городской вайфай" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

"Город продолжает развивать сеть бесплатного вайфая в учреждениях культуры. На сегодняшний день в театрах, музеях, культурных центрах, детских музыкальных школах и школах искусств установлено более 5,5 тысячи точек доступа", – цитируют Харитонова на портале мэра и правительства Москвы.

Городская сеть допускает единовременное подключение к ней до 150 тысяч человек. По словам Харитонова, подобная возможность особенно важна для учреждений культуры, которые ежедневно посещают тысячи жителей и гостей столицы.

В столичных музеях работают 443 точки доступа к Wi-Fi, в 21 кинотеатре – 100 точек доступа, в 357 библиотеках – 2,3 тысячи точек доступа, в парках – более 1 000 точек доступа, более чем в 300 районных культурных центрах – свыше 1,6 тысячи точек.

Подключиться к сети можно, выбрав в списке доступных Moscow_WiFi_Free. После этого пользователю необходимо пройти идентификацию и нажать кнопку "Войти в интернет".

Бесплатный Wi-Fi доступен для москвичей и в столичной подземке. Спустя 12 дней после полного открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена стало известно, что пассажиры подключились к сети более 80 тысяч раз.

Бесперебойный доступ в интернет на БКЛ обеспечивают больше 200 базовых станций. Для комфорта пассажиров подключение к сети упростили.



В Роскачестве предупредили о последствиях использования общественного Wi-Fi

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!