Эксперт развеял мифы о вреде излучений от Wi-Fi-роутеров

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Вокруг Wi-Fi-роутеров существует много мифов о вредоносности их излучений, однако они не соответствуют действительности. Таким мнением поделился глава направления Wi-Fi телеком-провайдера "Дом.ру" Вячеслав Бурхайло.

"Вопрос очень много раз задавался и изучался различными институтами, в том числе под эгидой ВОЗ. Все опыты и эксперименты, которые проводились в мире на эту тему, показали, что влияния на клетки живого организма излучение домашних Wi-Fi-роутеров не оказывает", – поделился Бурхайло в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что уровень излучения у роутеров, представленных в РФ, не превышает необходимых показателей. Эксперт подчеркнул, что устройства сертифицированы Государственной комиссией по радиочастотам. Организация установила ограничение на мощность излучения домашнего Wi-Fi-оборудования: оно составляет 100 мегаватт для диапазона 2,4 гигагерц и 200 мегаватт – для диапазона 5 гигагерц.

Существуют более мощные устройства, однако на территории России они запрещены, заявил Бурхайло. Кроме того, роутеры нового производства могут сами уменьшать силу своих передатчиков для экономии электричества и снижения излучения.

Бурхайло рекомендовал расположить устройство в центральной части квартиры, лучше всего в коридоре или межкомнатных пространствах. Так роутер сможет оптимально снабжать сетью всех жильцов. Установить его лучше всего по середине стены, а не на потолке или полу. Это связано с тем, что сеть начнет отражать сигналы.

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