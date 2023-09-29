29 сентября, 11:59Общество
Врач назвала заболевания, о которых предупреждает учащенное сердцебиение
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Учащенное сердцебиение в некоторых случаях может указывать на проблемы с щитовидной железой и другие патологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
В норме учащенное сердцебиение возникает после стресса, физической нагрузки, употребления кофеиносодержащих напитков и не представляет опасности для человека. Но если симптом наблюдается в состоянии покоя – это может сигнализировать о серьезных патологиях, предупредила эксперт.
"Еще одна причина частого пульса – это повышение температуры тела на фоне каких-нибудь инфекционных заболеваний", – добавила эксперт.
Также увеличивать частоту сердечных сокращений могут некоторые препараты, поэтому перед их приемом стоит внимательно изучить инструкцию.
Ранее россиянам рассказали, как защитить себя от инфаркта в пожилом возрасте. Для этого рекомендуется отказаться от алкоголя, курения и других плохих привычек, а также следить за артериальным давлением и весом. Кроме того, необходимо высыпаться, больше двигаться и избегать стрессовых ситуаций.
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