Врач назвала заболевания, о которых предупреждает учащенное сердцебиение

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Учащенное сердцебиение в некоторых случаях может указывать на проблемы с щитовидной железой и другие патологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

В норме учащенное сердцебиение возникает после стресса, физической нагрузки, употребления кофеиносодержащих напитков и не представляет опасности для человека. Но если симптом наблюдается в состоянии покоя – это может сигнализировать о серьезных патологиях, предупредила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Одна из причин учащенного сердцебиения – это гиперфункция щитовидной железы, то есть гипертиреоз. Частый пульс также может быть связан с какими-то нарушениями ритма, с органической патологией сердца.

"Еще одна причина частого пульса – это повышение температуры тела на фоне каких-нибудь инфекционных заболеваний", – добавила эксперт.

Также увеличивать частоту сердечных сокращений могут некоторые препараты, поэтому перед их приемом стоит внимательно изучить инструкцию.

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