Москвичам рассказали об актуальных вопросах и проблемах малого и среднего бизнеса

26 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная ключевым инициативам бизнес-сообщества на деловой сезон 2023/24 года и презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве по итогам 2022 года.

Перед журналистами выступили:

