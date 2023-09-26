26 сентября, 16:45M24.RU
Москвичам рассказали об актуальных вопросах и проблемах малого и среднего бизнеса
26 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная ключевым инициативам бизнес-сообщества на деловой сезон 2023/24 года и презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве по итогам 2022 года.
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин;
- общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов;
- общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации Москвы Виталий Арбузов;
- главный редактор Life Татьяна Денесюк.