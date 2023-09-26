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26 сентября, 16:45

M24.RU

Москвичам рассказали об актуальных вопросах и проблемах малого и среднего бизнеса

Москвичам рассказали об актуальных вопросах и проблемах малого и среднего бизнеса

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26 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная ключевым инициативам бизнес-сообщества на деловой сезон 2023/24 года и презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве по итогам 2022 года.

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
  • председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин;
  • общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов;
  • общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации Москвы Виталий Арбузов;
  • главный редактор Life Татьяна Денесюк.
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