Правила профилактики: как сохранить здоровье сердца на долгие годы

Каждый год 29 сентября отмечается Международный день сердца. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как поддерживать мотор организма в прекрасном состоянии.



Этот сентябрь – один из самых теплых за последние годы, погода на улице просто потрясающая. Неудивительно, что на выходных многие снова отправились на природу или дачу. Жаль только, что вода в водоемах остыла – так бы еще искупались и повалялись на пляже.

Один из таких солнечных дней я решил провести с пользой: гуляя в парке, заглянул в павильон "Здоровая Москва", чтобы пройти диспансеризацию. Свободного времени было много, да и давно я не ходил по врачам. В списке исследований была электрокардиограмма, которая помогает выявить отклонения в работе сердца. После расшифровки результатов врач сказала, что у меня брадикардия – пониженный пульс в покое. Она предупредила, что с такими показателями обязательно идут к кардиологу. Но узнав, что я спортсмен, специалист сообщила, что в таком случае нет причин для беспокойства. Ведь подобное состояние сердца для тренированных людей является нормой.

Проблемы сердечно-сосудистой системы – лидеры среди патологий, приводящих к инвалидности и смерти. Только в России от болезней сердца ежегодно умирают сотни тысяч человек, а во всем мире, по данным ВОЗ, эта цифра достигает почти 18 миллионов.

Так как же сохранить состояние главного движущего органа в хорошем состоянии на долгие годы? Давайте разбираться.

Я не зря начал разговор с рассказа об отдыхе. Одно дело, когда это активные выходные со спортивными мероприятиями, долгими прогулками и чаепитием на веранде. Другое – если это обильные застолья, шашлык, алкоголь и минимальное количество движений. Именно неправильное питание, спиртное и другие вредные привычки – одни из основных факторов развития проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. Давайте разберем эти и другие причины более подробно.

Алкоголь

Горячительные напитки поражают сердце и нарушают обмен веществ в клетках миокарда – мышцы, которая создает ритмические движения органа. При этом часть клеток погибает (по мне, так это даже звучит страшно), в результате чего развивается миокардиодистрофия. И сердце становится слабее. Не зря на следующий день после употребления алкоголя многие испытывают боли в том районе, где оно расположено. В общем, если человек позволяет себе выпить, то количество нужно существенно снизить как в объемах в год, так и по количеству за раз. А лучше не пить вообще – здоровее будете.

К слову, есть и те, и в том числе среди врачей, кто говорит о якобы пользе "бокала вина вечером". Совершенно очевидно, что никакой безопасной дозы не существует. Во-первых, потому что, как мы выяснили, горячительное нарушает работу сердца. Во-вторых, любой алкоголь – это этиловый спирт, который является сильным токсином и нагружает печень. В результате дело может кончиться воспалением или циррозом. В-третьих, "бокал вина каждый вечер" – это не иначе как бытовой алкоголизм. Есть над чем подумать.

Еда и курение

Неправильное питание приводит к увеличению лишнего веса и повышению уровня вредного холестерина. В совокупности все это дает неминуемый риск развития инфаркта.

Только вдумайтесь: на каждые 100 граммов подкожного жира организму необходимо дополнительно 100 миллилитров крови. То есть чем больше вес, тем интенсивнее работает сердце для циркуляции лишнего объема крови. Все заканчивается тем, что орган изнашивается намного быстрее. Вот и получается, что лишние килограммы – это не только эстетическая проблема, а самая настоящая бомба замедленного действия.

Курение же – так и вовсе одна из самых вредных привычек человечества. С точки зрения воздействия на сердце и сосуды это пагубное пристрастие провоцирует целый комплекс патологических изменений. Это неизбежно приводит к развитию таких состояний, как гипертония, ишемия, аритмия и инфаркт. Говорить, что существует некая "норма" в курении, не приходится – ее просто нет. Уж тем более когда есть избыток веса тела и тяга к алкоголю.

Гиподинамия

Малоподвижный образ жизни также является одной из причин развития проблем сердечно-сосудистой системы. Даже если правильно питаться, не курить и не употреблять алкоголь.

Дело в том, что сердце – это мышца, которую также нужно тренировать. Не зря в фитнесе существует такое понятие, как кардиотренировки. Именно они направлены на укрепление сердца, а точнее миокарда. Причем вполне достаточно выполнять легкие кардиотренировки от двух до пяти раз в неделю по 45–60 минут. Это может быть любой вид аэробной активности – от велосипеда и бега до бассейна, лыж и плавания.

К слову, избыточную нагрузку на сердце дает профессиональный спорт. Поэтому у многих атлетов после завершения карьеры, к сожалению, тоже возникают проблемы со здоровьем. Закончив с соревнованиями, им особенно важно наблюдаться у специалистов.

С учетом вышесказанного напрашивается вывод – наше здоровье напрямую связано с образом жизни. Конечно, сложно себе во всем отказывать, особенно в условиях постоянного городского стресса. Но это все равно не повод гробить здоровье вредными привычками. Стоит поберечь свое сердце и помнить, что качество жизни – это только личная ответственность.