На бегу: что может моментально подзарядить организм во время тренировки

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский объяснил, что стоит иметь под рукой для быстрой и качественной подпитки организма во время тренировок.



Я очень люблю писателя Джека Лондона. В свое время я прочитал все его произведения, которые в том числе были и про спортсменов.

В одном из рассказов "Кусок мяса" Лондон повествует о боксере-любителе, основной деятельностью которого является работа на заводе. Денег категорически не хватает, и, чтобы подзаработать, он принимает участие в боксерских турнирах. Перед новым боем, который должен был принести ему хороший гонорар за победу, герой сильно переживает, что не смог съесть "кусок мяса", а значит, ему может не хватить сил для победы. В конце произведения так и получилось: герой проигрывает бой, не получает гонорар, и все потому, что просто не поел.

Сейчас мы живем не в столь суровых условиях, но это не мешает большинству людей нарушать режим питания как в повседневной жизни, так и в дни тренировок.

Одной из самых распространенных ошибок является пропуск еды непосредственно перед занятием. Что, безусловно, сказывается на его качестве и восстановлении. А бывает и так, что человек соблюдает режим приема пищи, но из-за сложности выбранной дисциплины ему просто не хватает энергетических ресурсов максимально выложиться на тренировке.

К слову, с такой проблемой столкнулся и я, когда начал заниматься тайским боксом. Тренировки длятся по два часа, объем работы колоссальный, и уже через час мне просто не хватает энергии для завершения занятия.



Раньше я пытался решить это употреблением большого количества сложных углеводов в виде каши или макарон, но они давали тяжесть в животе.

Так как же решить эту проблему?

На сегодняшний день в индустрии спортивного питания есть немало вариантов быстрой подпитки прямо во время занятий. Например, один из них – энергетические гели.

Что это такое? Это буквально густые гели в удобной упаковке, которые можно применять во время абсолютно любых интенсивных тренировок, где возникает потребность в дополнительной энергии. Бег, кроссфит, единоборства, велоспорт, плавание – везде.

Плюсом является не только форма упаковки (мягкие стики), которой можно пользоваться прямо в процессе тренировки, но и состав. В них есть все необходимое, чтобы помочь организму продержаться на должном уровне.

– Мальтодекстрин: разновидность сложных углеводов, задача которых постепенно давать энергию мышцам, обеспечивая их эффективную работу. Благодаря консистенции организм усваивает углеводы без перегрузки пищеварительной системы.

– Фруктоза: более простая форма углеводов, так называемые дисахариды. Фруктоза начинает поступать в кровь быстрее, чем мальтодекстрин, что суммарно обеспечивает более длительное насыщение организма энергией.

– Гуарана: добавка, которая давно доказала свою эффективность при занятиях спортом. Она повышает психоэмоциональную концентрацию, ускоряет метаболизм, содержит ряд витаминов и минеральные вещества, которые особенно необходимы при интенсивных занятиях.

– ВСАА: это три аминокислоты, задача которых защищать во время занятия мышечную ткань от так называемого катаболизма (разрушения из-за повышенного синтеза гормона стресса – кортизола). Не зря ВСАА так популярна у бодибилдеров, для которых сохранение мышечной массы является приоритетным.



Кроме того, есть виды спортивного питания, которые принимают циклами. Энергетические же гели можно пить на регулярной основе в дни тренировок, так как их задача – дать организму все необходимое "здесь и сейчас", чтобы выполнить заданный объем работы.

Но помните: употреблять их просто так, в повседневной жизни не рекомендуется. Главное – четко читайте инструкции по применению.

Но не только гели приходят на помощь в моменте, когда это так необходимо. Существуют виды нагрузок, где организму нужно постоянно, в течение всей тренировки давать определенную подпитку, причем не только энергетическую, но и минеральную. Речь идет о так называемых изотониках, задача которых во время длительных аэробных нагрузок (марафон, велоспорт) поставлять организму не только воду и углеводы, но и минеральные соли. Их дефицит способствует существенному снижению выносливости сердечной мышцы, а также работы всей мускулатуры.

Изотоники часто представляют из себя готовые напитки в бутылках, но есть и концентрат, который разводят с водой.



Применять их необходимо, если длительность вашей тренировки – больше часа, и строго во время занятий. Пить их "просто так" тоже не рекомендуется.

Есть и такие виды спортпита, которые необходимы в тех случаях, когда у человека очень быстрый метаболизм. Настолько, что ему сложно не только полноценно выдержать тренировку, но и получить результат от занятий. В данном случае речь идет строго о работе над увеличением мышечной массы, то есть о тренировках в тренажерном зале для людей с так называемым "астеничным" типом телосложения.

Кто такие астеники? Это, как правило, высокие, худые люди с длинными конечностями, узкими плечами и костями таза. Их особенностью является быстрый метаболизм (про таких еще говорят "не в коня корм"), а также, ввиду низкого процента мышечной массы, низкая склонность к набору мышечных объемов.

Именно для них был придуман так называемый гейнер – высокоуглеводный напиток, задача которого давать занимающемуся ударную дозу калорий в течение всей тренировки. Как правило, в одной порции может быть от 250 до 4 000 калорий. Согласитесь, у человека, склонного к набору лишнего веса тела, такой вид спортивного питания может дать нежелательный эффект.

Проанализировав все вышесказанное, несложно сделать вывод, что для качественной тренировки на результат (и тем более соревновательной деятельности) важно во время занятий правильно себя подпитывать. Уверен, если бы у героя рассказа Джека Лондона была такая же возможность быстро "загрузиться" энергией, он вряд ли проиграл бы бой.