Одинаково полезны? Можно ли пить йогурты с целью похудеть

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли добавлять питьевые йогурты в рацион, если есть цель похудеть.



На рубеже веков по телевизору можно было увидеть рекламу со словами: "Не все йогурты одинаково полезны". Прошло много лет, а этот слоган все так же актуален. Питьевые йогурты уже давно превратились из просто кисломолочного продукта, улучшающего пищеварение и иммунитет, в напитки для тех, кто регулярно занимается фитнесом или просто хочет похудеть. Но действительно ли они так полезны? И какие виды йогуртов вообще предлагают производители? Давайте разбираться.

Что такое йогурт? Это кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовленный путем сквашивания. Благодаря большому количеству разнообразных бактерий считается, что напиток положительно влияет на иммунитет и пищеварение.

Однако это не делает йогурты действительно полезными, если туда добавляют всевозможные ароматизаторы или сахар. Выпив подобный продукт с учетом того, что средняя порция составляет 300 миллилитров, организм единовременно получает большое количество вредных углеводов. Если мы говорим о снижении жировой массы, употреблять такой йогурт просто опасно. Даже кусочки фруктов не делают напиток более полезным, ведь они тоже являются источником углеводов. Само собой, это также повышает общую калорийность.

Выходит, что покупатель берет, казалось бы, полезный напиток, но на практике в нем больше вреда, чем пользы. Если же очень хочется использовать йогурты как перекус либо в качестве приема пищи после тренировки или перед сном, это должен быть строго натуральный вариант без каких-либо вкусовых добавок.

Те, кто занимается спортом, любят этот напиток не только за его приятный мягкий вкус. Производители стали предлагать покупателям обогащенные йогурты. И на этой разновидности я бы хотел остановиться подробнее.

Йогурты, обогащенные концентратом сывороточных белков. Именно из этих веществ делают порошковые протеины. В таких йогуртах может быть до 12 граммов белка на 100 граммов продукта, и при этом всего два-три грамма углеводов. Напиток не просто насыщает мышцы строительным материалом, но и дает чувство сытости. Это его преимущество над протеиновым порошком, который хоть и прекрасно усваивается, но после него достаточно быстро хочется есть. Также к плюсам можно отнести удобную упаковку: не нужно носить с собой шейкер, чтобы взбить протеиновый напиток.

К минусам таких йогуртов можно отнести цену. Как правило, они стоят от 100 до 200 рублей, тогда как упаковка протеина, если разводить его водой – 70. Также важно четко следить за сроком годности и условиями хранения напитка. Кисломолочные продукты при нарушении срока и температурного режима быстро портятся.

Йогурты, обогащенные витаминами, минералами, правильными углеводами и протеинами. Производители позиционируют такие напитки как полноценный прием пищи. И действительно, если посмотреть состав, понимаешь – перекусить им вполне возможно.

Но нужно понимать разницу. Протеиновые йогурты отлично подходят как прием пищи сразу после тренировки, чтобы насытить мышцы белками. Либо перед сном, дабы исключить лишние углеводы. А обогащенные йогурты, пускай и правильными углеводами, – идеальный вариант в ситуации, когда нет возможности полноценно поесть в течение дня либо за час перед тренировкой. Особенно силовой, так как его полезные вещества пойдут на обеспечение мышц энергией. Правда, стоимость таких йогуртов тоже немаленькая – в среднем около 150 рублей.

В выборе, какой йогурт выпить, работает тот же принцип, как и с другими продуктами. Углеводы нужны для повседневной деятельности и энергичных тренировок. Но после занятия и во время ужина необходимо употреблять продукты, богатые белком.

В целом питьевые йогурты – прекрасный напиток, который помогает контролировать аппетит, уменьшает количество калорий в сутки и улучшает пищеварение. Но есть одна очень важная деталь, которую стоит запомнить: если человек не занимается фитнесом регулярно или у него нормальное сбалансированное питание, покупать насыщенные виды продукта просто так особого смысла нет. В том числе потому, что избыток белка негативно сказывается на работе почек. Поэтому можно смело отдать предпочтение обычным йогуртам без сахара и вкусовых добавок, не переплачивая за обогащение продукта.