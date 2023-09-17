Слабый наставник: пять главных признаков плохого персонального тренера

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский раскрыл пять главных признаков плохого персонального тренера.



Сентябрь – не только начало нового учебного года, но и открытие сезона в фитнес-клубах. Период, когда индустрия начинает зарабатывать деньги на клубных картах и росте спроса на персональные занятия. Тем, кто никогда раньше не работал с тренером или у кого есть проблемы со здоровьем, важно, чтобы у наставника были профильное образование и хороший опыт. Ведь речь идет не просто о результате, а еще и сохранении здоровья в целом.

Но не каждый тренер, даже обладая нужными знаниями, подкрепленными соответствующими дипломами, работает с клиентом максимально качественно. Встречаются и те, кто проводит занятия спустя рукава, а порой даже нарушая закон. Что, безусловно, оставляет отпечаток как на самой профессии, так и на индустрии в целом.

Я приведу примеры некорректного поведения тренеров, которые помогут максимально обезопасить себя от ошибочного выбора.

Внимание на гаджеты

Клиенты, которые пытаются заниматься при помощи различных мобильных приложений или видеоуроков, сейчас не редкость. Другое дело, когда он работает с персональным тренером, а специалист не отводит глаз от экрана своего смартфона в самый важный момент – при выполнении упражнения своим подопечным.

Лично я неоднократно был свидетелем, как во время жима штанги лежа клиента придавливало отягощением в то время, пока его наставник отвечал на сообщения в мессенджере. Причем в ответ на возмущения специалист изворотливо отвечал: "Это даже полезно!" Для чего конкретно, он не пояснил.



Буквально на днях был свидетелем другой сцены. Клиент одной рукой делает разгибание на трицепс, а во второй держит смартфон и активно решает какой-то рабочий вопрос. Даже новичку такая тренировка со стороны может показаться сомнительной. Но самое неприятное, что за клиентом стоял его персональный тренер – и тоже что-то активно изучал в смартфоне. То есть вместо того, чтобы следить за подопечным, который явно не сконцентрирован на занятии, наставник сам ушел в виртуальную жизнь.

Согласитесь, если бы в зале был клиент, который присматривается к тренерам, чтобы найти себе подходящего, у данного "специалиста" шансов было бы немного.

Сплошные разговоры

Не только современные технологии отвлекают от работы. В фитнес-клубе есть много коллег, сотрудников бара или ресепшена, а также других посетителей, с которыми тренеру хочется пообщаться. Причем делает он это прямо во время персональной тренировки.

Часто это выглядит так: тренер дал задание клиенту, а сам куда-то убежал. Даже если допустить, что посетитель все выполняет максимально качественно и не халтурит, такое поведение специалиста выглядит максимально неэтичным.

Помните: вы оплачиваете не только услуги тренера, но и его время, которое он обязан посвятить только вам.

Нет индивидуального подхода

Персональные тренировки потому так и называются, что они проводятся лично для клиента. Особенно это касается занятий в тренажерном зале, так как это зона повышенной опасности. Да, допускается работать одновременно с двумя клиентами – это так называемые сплит-тренировки. Но больше двух человек в час у специалиста быть не должно.



К сожалению, в некоторых клубах тренеры позволяют себе одновременно брать до 7 и даже 10 клиентов. Причем я сейчас нисколько не утрирую. Тренер просто раздает каждому некое задание, практически не контролируя технику его выполнения, а сам сидит в телефоне. Максимум помогает одному из группы собрать штангу.

Так как такие ситуации я видел неоднократно, возникает только один вопрос: почему люди сознательно идут заниматься к таким "специалистам"? Возможно, главной причиной является вопрос ценообразования – так просто дешевле. Но стоит ли экономить, получая сомнительный результат? Лично я так не думаю.

Фамильярное отношение

Бывает и так, что для принятия решения, хочет ли клиент работать с конкретным тренером или нет, ему достаточно просто познакомиться с сотрудником. К сожалению, сейчас в моде у некоторых специалистов откровенно фамильярное отношение с подопечными. Да и в целом они плохо понимают, что такое правильный сервис. Особенно это касается молодых тренеров.

Да, они могут обладать хорошим профильным образованием. Но одновременно с этим вообще не понимать, что фитнес – это бизнес, в котором есть ряд правил при общении с клиентами. И нарушать их ни в коем случае нельзя.

Мошенничество

К сожалению, без обмана в мире фитнеса не обходится. К примеру, клиент заранее оплачивает персональные тренировки в формате онлайн, но до дела все так и не доходит – "специалист" просто исчезает с радаров. Но с таким видом мошенничества, к сожалению, можно столкнуться и при очных занятиях в фитнес-клубе. Схема та же: специалист берет предоплату (причем наличными) за блоки тренировок и в какой-то момент пропадает. Причем руководство клуба даже не знает, как найти такого "сотрудника".



Если вы оплачиваете тренировки напрямую, то обязательно делайте это безналичным способом. От тренера же нужно требовать квитанцию с указанием услуги либо как от ИП, либо в качестве самозанятого. Это даст возможность написать заявление в полицию по факту мошенничества.

Средняя стоимость одной персональной тренировки составляет 2 500–3 000 рублей в час – довольно внушительная сумма. И абсолютно любой клиент, а особенно тот, который вообще не разбирается в процессе, должен быть уверен, что за свои деньги он не только получит необходимый результат, но и сохранит здоровье. Поэтому не нужно стесняться спрашивать тренера, какое у него есть образование.

Также советую понаблюдать за тем, как работает специалист. Поверьте, для этого не нужно следить за работой тренера неделями – халатность видно сразу.