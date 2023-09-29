Президент "АвтоВАЗа" рассказал, когда поступит в продажу Lada X-Cross 5

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"АвтоВАЗ" запланировал начать продажи своего нового автомобиля Lada X-Cross 5 на рубеже 2023 и 2024 годов. Сначала машину предложат корпоративным клиентам, затем – частным лицам, конкретная стоимость неизвестна, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

По его словам, на цену модели повлиял тот факт, что она пока не имеет глубокой локализации. Кроме того, стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночных условий, будут учитываться такие факторы, как включение в санкционные списки США, увеличивающиеся логистические издержки, разница в курсах валют. Также учтен утилизационный сбор, увеличенный по требованию "АвтоВАЗа".

Отмечается, что модель представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Этот автомобиль – переднеприводный кроссовер. У него пять дверей, 1,5-литровый бензиновый двигатель и семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Он базируется на китайском FAW Bestune T77, однако "АвтоВАЗ" заявил, что это не просто копия, а "автомобиль Lada, созданный в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров".

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" может запустить производство новой модели Lada совместно с восточными партнерами на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году. О каких именно восточных партнерах идет речь, не раскрывается.

До этого "АвтоВАЗ" дал старт онлайн-продажам автомобилей Lada по заводской цене. Оформление сделки и выдача нового транспортного средства при покупке в рамках программы будут осуществляться в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

"АвтоВАЗ" увеличит объем производства более бюджетных моделей Lada