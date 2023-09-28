"АвтоВАЗ" открыл онлайн-продажи Lada по заводской цене

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"АвтоВАЗ" дал старт онлайн-продажам автомобилей Lada по заводской цене, пишет RT со ссылкой на компанию.

Оформление сделки и выдача нового транспортного средства при покупке в рамках программы будут осуществляться в одном из трех дилерских центров в Тольятти. Сейчас на онлайн-площадке по заводской цене можно приобрести Lada Granta Standart и Drive Active.

Чтобы купить машину по такой цене, следует внести предоплату в размере 10 тысяч рублей и оформить кредит со ставкой от 10,5%, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили, соответствующие экостандарту Евро-5. Первой такой машиной станет Lada Granta. До этого компания заявляла, что до середины 2024 года планирует полностью перенести производство Lada Largus на предприятие в Ижевске.

"АвтоВАЗ" увеличит объем производства более бюджетных моделей Lada