"АвтоВАЗ" не будет повышать цены на бюджетные версии своих автомобилей

Фото: ТАСС/Сергей Петров

"АвтоВАЗ" не собирается увеличивать цены на базовые, бюджетные автомобили и их самые популярные модификации. При этом стоимость более дорогих и менее массовых версий может измениться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, цена базовых модификаций "Лады Гранты" останется ниже 700 тысяч рублей, привели пример в компании. "АвтоВАЗ" объясняет изменение стоимости более дорогих и менее массовых версий своих автомобилей тем, что их комплектуют дополнительными опциями, которые поставляются из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" до середины 2024 года намерен полностью перенести производство Lada Largus на предприятие в Ижевске. На заводе до конца текущего года в тестовом режиме ожидается выпуск партии электромобилей Lada e-Largus.

До этого президент компании Максим Соколов заявил, что "АвтоВАЗ" сосредоточен на производстве более доступных по цене моделей. Помимо этого, инвестиционная программа компании в этом году составит несколько десятков миллиардов.

В компании "АвтоВАЗ" заявили, что смогут обеспечить спрос на машины для чиновников