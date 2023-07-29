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"АвтоВАЗ" сосредоточен на производстве более доступных по цене моделей, заявил во время саммита "Россия – Африка" президент компании Максим Соколов.

"Сейчас, еще раз проработав наши производственные планы до конца года, мы сделали упор на производство самых бюджетных автомобилей, в первую очередь автомобилей Granta, Niva, увеличив объемы их выпуска. Мы также усилили выпуск их самых бюджетных модификаций, самых простых с точки зрения комплектации и наличия опций, чтобы они были наиболее доступны для наших покупателей", – передает ТАСС слова главы компании "АвтоВАЗ".

Соколов рассказал, что верхней ценовой границей самого бюджетного автомобиля будет 700 тысяч рублей. Он подчеркнул, что речь идет о модели Granta, которою оборудуют новыми опциями. По его словам, в ней обязательно будет подушка безопасности.

Глава "АвтоВАЗа" добавил, что граница стоимости будет соблюдаться несмотря на то, что существует курсовое и инфляционное влияние не формирование цен продукции компании.

Соколов также рассказал, что инвестиционная программа компании в этом году составит несколько десятков миллиардов. При этом за счет программы будет подготовлена к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и другие проекты, включая производство нового двигателя для модели Niva.

По словам руководителя компании, по итогам первых шести месяц 2023 года "АвтоВАЗ" получил небольшую чистую прибыль по МСФО.

Ранее Соколов рассказал, что "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте. Он уточнил, что компания рассматривает сотрудничество с российской транспортной группой Fesco для поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку.

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