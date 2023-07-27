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"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте. Об этом в ходе выступления на сессии "Ведение бизнеса в Африке: риски, условия и возможности" форума "Россия – Африка" рассказал президент компании Максим Соколов.

"Наша основная задача сейчас – возобновление и дальнейшее развитие этого совместно проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет – компания Al Amal – может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего Африканского континента", – передает ТАСС слова президента "АвтоВАЗа".

Также Соколов отметил, что компания рассматривает сотрудничество с российской транспортной группой Fesco для поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку.

Президент компании добавил, что "АвтоВАЗ" планирует развить лизинговую составляющую. В настоящее время прорабатывается вопрос по приобретению спецсудов, шаттлов, которые способны направлять автомобили на Африканский континент и в Латинскую Америку.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"