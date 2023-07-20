Росстандарт отзовет почти 80 тыс машин Lada в РФ из-за отсутствия блока "ЭРА-Глонасс"

Фото: телеграм-канал "Lada Granta FL клуб"

Росстандарт объявил о добровольном отзыве из России почти 80 тысяч автомобилей Lada производства АО "АвтоВАЗ". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend, Travel, реализованных в 2022–2023 годах с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва – отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных служб "ЭРА-Глонасс", – говорится в сообщении.

На отозванных транспортных средствах бесплатно установят блок, пояснили в ведомстве. Речь идет об автомобилях семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года.

Ранее "АвтоВАЗ" вновь начал производить автомобили Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). BS устанавливается на все машины Granta, начиная с версии Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta с антиблокировочной системой тормозов начинается от 772,5 тысячи рублей.



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