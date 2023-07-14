16:13Транспорт
Nissan отзовет около 700 тыс автомобилей из-за дефектов в Японии
Фото: depositphotos/philipus
Автоконцерн Nissan Motor отзовет около 700 тысяч автомобилей в Японии. Об этом сообщает NHK.
Уточняется, что причиной такого решения стали дефекты в двигателях, неисправность может привести к тому, что двигатель самопроизвольно отключится. Отзыву подлежат пять моделей, которые реализуются на внутреннем рынке.
По данным телеканала, неисправные части заменят бесплатно.
Ранее более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отозвали в России. Причиной отзыва стала неисправность автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях.
До этого немецкая компания BMW отозвала 61 тысячу автомобилей по всему миру из-за ошибки в программном обеспечении. Отзыв коснулся машин моделей X3, X4 и X5, произведенных в период с 2016 по 2022 год.
Машины под брендом Lada будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге
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