Nissan отзовет около 700 тыс автомобилей из-за дефектов в Японии

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Автоконцерн Nissan Motor отзовет около 700 тысяч автомобилей в Японии. Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что причиной такого решения стали дефекты в двигателях, неисправность может привести к тому, что двигатель самопроизвольно отключится. Отзыву подлежат пять моделей, которые реализуются на внутреннем рынке.

По данным телеканала, неисправные части заменят бесплатно.

Ранее более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отозвали в России. Причиной отзыва стала неисправность автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях.

До этого немецкая компания BMW отозвала 61 тысячу автомобилей по всему миру из-за ошибки в программном обеспечении. Отзыв коснулся машин моделей X3, X4 и X5, произведенных в период с 2016 по 2022 год.

Машины под брендом Lada будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге