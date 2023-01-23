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Более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отзывают в РФ, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 47 007 автомобилей Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", – отмечает Росстандарт.

Причиной отзыва данных автомобилей является неисправность автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. То есть при серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов. Кроме того, последнее местонахождение автомобиля может не сохраниться, из-за чего данные будут некорректно переданы в систему экстренного реагирования.

На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных, добавили в ведомстве.

ООО "Тойота Мотор" своевременно проинформирует владельцев через рассылку писем или по телефону о предоставлении автомобиля для ремонта. Ремонтные работы будут проведены бесплатно.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Kia в России "Киа Россия и СНГ" планирует отозвать 105 405 автомобилей Kia Rio, произведенных с 2013 по 2018 год.

Автомобили отзываются в связи с возможной неисправности модуля управления подушками безопасности. На подпадающих под отзыв машинах обновят программное обеспечение модуля Air bag или при необходимости заменят модуль.

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