"АвтоВАЗ" начнет выпускать китайские машины Dongfeng – СМИ

Фото: dongfeng-techincom.ru

"АвтоВАЗ" обсуждает локализацию китайских машин Dongfeng под брендом Lada на одном из своих заводов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что информация о производстве машин появилась в одном из телеграм-каналов. Предполагалось, что производство будет запущено на заводе, находящемся в Ижевске, сборку автомобилей планировали начать в конце текущего года.

Позже эту информацию подтвердили несколько источников издания.

По словам одного из них, переговоры между российской стороной и китайскими производителями начались в начале года.

Другой источник предположил, что Dongfeng будут выпускаться под брендом Lada по аналогии с выпуском машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, где в середине июня была презентована первая Lada X-Cross 5, которая стала одной из версий китайского кроссовера FAW Bestune T77.

Как отметил один из собеседников "Коммерсанта", который близок к сторонам, ведущим переговоры, компания из Китая готова предоставить модели машин для их дальнейшего выпуска под брендом Lada. По словам другого источника, "АвтоВАЗ" ведет переговоры с несколькими производителями одновременно.

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что продажи нового российского кроссовера Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале текущего года.

Отмечалось, что в рамках подготовки производства нового автомобиля на площадке в Санкт-Петербурге в кратчайшие сроки была проведена модернизация оборудования.



Продажи автомобиля LADA X-Cross 5 запустят к осени этого года